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Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление об Украине

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Запад понимает, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Berliner Zeitung.

Источник: AP 2023

«Когда я говорю, что Украина уже проиграла войну, я говорю только то, что думают Пентагон или французский Генеральный штаб», — сказал эксперт.

Тодд также считает, что Германия должна играть важную роль в завершении конфликта на Украине мирным путем, а Европе следует признать новые российские территории.

Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как «Экономическая иллюзия» и «После империи», стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге «Окончательный провал».