«Когда я говорю, что Украина уже проиграла войну, я говорю только то, что думают Пентагон или французский Генеральный штаб», — сказал эксперт.
Тодд также считает, что Германия должна играть важную роль в завершении конфликта на Украине мирным путем, а Европе следует признать новые российские территории.
Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как «Экономическая иллюзия» и «После империи», стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге «Окончательный провал».