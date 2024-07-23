Более 8 млрд тенге уйдет для борьбы с саранчой в Казахстане

Также он поручил акиматам областей обеспечить 100% доведение до аграриев льготного финансирования, в том числе через социально-предпринимательские корпорации, а акиматам областей принять меры по привлечению инвестиций в отрасль и обеспечить качественный мониторинг и контроль за реализацией приоритетных инвестпроектов.