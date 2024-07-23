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Министр здравоохранения Мурашко проинспектировал хабаровские больницы

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, прибыл в Хабаровский край с рабочим визитом.

Источник: РИА "Новости"

Вместе с заместителем председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгением Никоновым и и.о. министра здравоохранения Инной Малининой он посетил ведущие медицинские учреждения краевой столицы, включая Клинико-диагностический центр. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.

Более 55 тысяч человек получают медицинскую помощь в одной из крупнейших поликлиник Хабаровска.

Министр отметил прогресс в осуществлении программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение»: за последние два года клиника обновилась новым оборудованием, включая компьютерный томограф, маммограф, рентген, видеоколоноскопы и другие современные технологии. Медицинская организация находится в процессе обновления.

За последний год провели ремонт около 10 кабинетов специалистов, открыли школу для пациентов с сахарным диабетом и кабинет для абортного консультирования. Сейчас идет ремонт холла регистратуры, а также планируется обновление лестничных проходов и коридоров.

Министр лично посетил палатный корпус противотуберкулезного диспансера. Первый заместитель министра строительства региона, Темирлан Магомаев, сообщил, что строительно-монтажные работы на объекте планируется завершить до октября. Новый корпус позволит медикам эффективнее использовать современные технологии в борьбе с туберкулезом.