Министр здравоохранения Мурашко проинспектировал хабаровские больницы

Вместе с заместителем председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгением Никоновым и и.о. министра здравоохранения Инной Малининой он посетил ведущие медицинские учреждения краевой столицы, включая Клинико-диагностический центр. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Более 55 тысяч человек получают медицинскую помощь в одной из крупнейших поликлиник Хабаровска.
Министр отметил прогресс в осуществлении программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение»: за последние два года клиника обновилась новым оборудованием, включая компьютерный томограф, маммограф, рентген, видеоколоноскопы и другие современные технологии. Медицинская организация находится в процессе обновления.
За последний год провели ремонт около 10 кабинетов специалистов, открыли школу для пациентов с сахарным диабетом и кабинет для абортного консультирования. Сейчас идет ремонт холла регистратуры, а также планируется обновление лестничных проходов и коридоров.
Министр лично посетил палатный корпус противотуберкулезного диспансера. Первый заместитель министра строительства региона, Темирлан Магомаев, сообщил, что строительно-монтажные работы на объекте планируется завершить до октября. Новый корпус позволит медикам эффективнее использовать современные технологии в борьбе с туберкулезом.