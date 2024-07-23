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Посол Украины в Молдавии призвал не закрывать границу с республикой

Посол Украины Шевченко: закрытие границ с Молдавией стало бы катастрофой.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 23 июл — РИА Новости. Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко в эфире телеканала TV 8 выразил надежду, что Киеву не придется принимать решение о закрытии границ с соседней республикой, иначе это стало бы катастрофой.

Киев с февраля 2022 года закрыл часть границы, которая совпадает с территорией Приднестровья.

«Я искренне надеюсь, что мы не дойдем до такого состояния дел (полное закрытие границ — ред.). И украинский и молдавский народы они слишком мудры. Закрытие границы было бы катастрофой», — заявил Шевченко.

По его словам, политические элиты Молдавии и Украины «давно и прочно решили» выбрать путь евроинтеграции, который должен стирать границы, а не устанавливать новые.

При этом дипломат в июне этого года заявил, что Украина может полностью закрыть границу с Молдавией, если к власти в стране придут пророссийские партии.