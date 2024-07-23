Двум акимам из Акмолинской области объявили строгий выговор

Установлено, что акимат Жаркаинского района не завершил в установленные сроки организацию работы по приобретению квартир и домов, а также по оплате компенсации за имущественный вред для пострадавших от паводка, не обеспечил своевременное восстановление и оформление правоустанавливающих документов на жилье, из-за чего изменились сроки приобретения домов пострадавшим семьям.