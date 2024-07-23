Развожаев возглавил комиссию Государственного совета РФ по культуре

«Глубоко убежден, что сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей — одна из важнейших задач для нашей страны, оказавшейся под давлением коллективного Запада, который пытается “отменить Россию”. Наша страна с ее тысячелетними традициями и устоями — сильна и непобедима», — написал он.