Развожаев возглавил комиссию Государственного совета РФ по культуре

«Глубоко убежден, что сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей — одна из важнейших задач для нашей страны, оказавшейся под давлением коллективного Запада, который пытается “отменить Россию”. Наша страна с ее тысячелетними традициями и устоями — сильна и непобедима», — написал он.
Ранее Михаил Развожаев возглавлял в Государственном совете комиссию по образованию.
Текст указа опубликован на портале официального опубликования правовой информации. Согласно тексту документа, изменена структура Государственного совета Российской Федерации: в нем объявляется о создании более двадцати новых комиссий и назначении их председателей.
Так, председателем комиссии по направлению «Государственное и муниципальное управление» назначен мэр Москвы Сергей Собянин, по направлению «Инфраструктура для жизни» — глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, по направлению «Экономика данных» — губернатор Московской области Алексей Воробьев.
Ранее губернатор Севастополя сообщал, что в севастопольской Академии хореографии завершены основные строительные работы. Академия входит в состав культурного кластера, возводимого на мысе Хрустальный.