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Развожаев возглавил комиссию Государственного совета РФ по культуре

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначен председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Глубоко убежден, что сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей — одна из важнейших задач для нашей страны, оказавшейся под давлением коллективного Запада, который пытается “отменить Россию”. Наша страна с ее тысячелетними традициями и устоями — сильна и непобедима», — написал он.

Ранее Михаил Развожаев возглавлял в Государственном совете комиссию по образованию.

Текст указа опубликован на портале официального опубликования правовой информации. Согласно тексту документа, изменена структура Государственного совета Российской Федерации: в нем объявляется о создании более двадцати новых комиссий и назначении их председателей.

Так, председателем комиссии по направлению «Государственное и муниципальное управление» назначен мэр Москвы Сергей Собянин, по направлению «Инфраструктура для жизни» — глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, по направлению «Экономика данных» — губернатор Московской области Алексей Воробьев.

Ранее губернатор Севастополя сообщал, что в севастопольской Академии хореографии завершены основные строительные работы. Академия входит в состав культурного кластера, возводимого на мысе Хрустальный.