Президент Владимир Путин назначил трех воронежских судей

Как сообщало РИА «Воронеж», Максим Бондарев возглавил суд в 2018 году. До этого он работал помощником судьи, а затем судьей. В 2018 году указ о его назначении подписал президент России. Срок полномочий составил шесть лет. В сентябре 2023-го стало известно, что должность председателя стала вакантной. В феврале 2024-го Высшая квалификационная коллегия судей вновь рекомендовала на нее Максима Бондарева.