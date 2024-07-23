Президент Владимир Путин назначил трех воронежских судей

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех судей в Воронежской области. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 22 июля.
На шестилетний срок полномочий председателем Воронежского гарнизонного военного суда был назначен Максим Бондарев.
Кроме того, судьей Воронежского областного суда была назначена Оксана Бондаренко, а судьей Коминтерновского районного суда — Лилия Волкова.
Как сообщало РИА «Воронеж», Максим Бондарев возглавил суд в 2018 году. До этого он работал помощником судьи, а затем судьей. В 2018 году указ о его назначении подписал президент России. Срок полномочий составил шесть лет. В сентябре 2023-го стало известно, что должность председателя стала вакантной. В феврале 2024-го Высшая квалификационная коллегия судей вновь рекомендовала на нее Максима Бондарева.