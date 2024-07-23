МИД назвал новые страны с безвизовым въездом для белорусов. Подробности в эфире СТВ сообщил начальник главного консульского управления Министерства иностранных дел Андрей Кожан.
Он напомнил, что в 2018 году было заключено соглашение с Китаем, которое подразумевает безвизовый въезд. Вместе с тем он заметил:
— Я думаю, что сегодня Китай уже, может быть, не всем и позволит это сделать.
Кожан также уточнил, что для того, чтобы возможности для выезда сохранялись, проводится активная работа. Он отметил, что у Беларуси есть соглашение с Арабскими Эмиратами.
— Более чем безвизовое, более чем туристическое направление.
Начальник главного консульского управления МИД назвал и безвизовое соглашение с Албанией, уточнив, что данный вариант является относительным, так как нет прямых рейсов. По его словам, было подписано соглашение с Вьетнамом, которое, как рассчитываются, уже в самое ближайшее время вступит в силу и будет работать.
— Что подпишем: работаем, действительно, на перспективу активно максимально с Юго-Восточной Азией, — подчеркнул Кожан.
Он уточнил, что белорусской стороне удастся выйти на подписание подобного соглашение с Таиландом.
— Пока с визами, пока оплачивая деньги и так далее. И мы рассчитываем, что эта процедура все же в конце концов упростится и будет проще ездить и туда тоже, — подчеркнул представитель МИД Беларуси.