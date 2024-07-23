Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД назвал новые страны с безвизовым въездом для белорусов

В МИД рассказали про новые направления, куда белорусам не понадобится виза.

МИД назвал новые страны с безвизовым въездом для белорусов. Подробности в эфире СТВ сообщил начальник главного консульского управления Министерства иностранных дел Андрей Кожан.

Он напомнил, что в 2018 году было заключено соглашение с Китаем, которое подразумевает безвизовый въезд. Вместе с тем он заметил:

— Я думаю, что сегодня Китай уже, может быть, не всем и позволит это сделать.

Кожан также уточнил, что для того, чтобы возможности для выезда сохранялись, проводится активная работа. Он отметил, что у Беларуси есть соглашение с Арабскими Эмиратами.

— Более чем безвизовое, более чем туристическое направление.

Начальник главного консульского управления МИД назвал и безвизовое соглашение с Албанией, уточнив, что данный вариант является относительным, так как нет прямых рейсов. По его словам, было подписано соглашение с Вьетнамом, которое, как рассчитываются, уже в самое ближайшее время вступит в силу и будет работать.

— Что подпишем: работаем, действительно, на перспективу активно максимально с Юго-Восточной Азией, — подчеркнул Кожан.

Он уточнил, что белорусской стороне удастся выйти на подписание подобного соглашение с Таиландом.

— Пока с визами, пока оплачивая деньги и так далее. И мы рассчитываем, что эта процедура все же в конце концов упростится и будет проще ездить и туда тоже, — подчеркнул представитель МИД Беларуси.

туризм и отдых