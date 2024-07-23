МИД назвал новые страны с безвизовым въездом для белорусов

Начальник главного консульского управления МИД назвал и безвизовое соглашение с Албанией, уточнив, что данный вариант является относительным, так как нет прямых рейсов. По его словам, было подписано соглашение с Вьетнамом, которое, как рассчитываются, уже в самое ближайшее время вступит в силу и будет работать.