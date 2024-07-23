ГПК: въезда в Евросоюз из Беларуси ожидают более 600 легковушек

По состоянию на 10:00 перед литовскими пунктами пропуска «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог») въезда в Литву ожидают 720 и 700 грузовиков соответственно.



Контрольные службы пограничного перехода «Мядининкай» («Каменный Лог») за сутки оформили 76 фур из 500 возможных, что составляет 15% от нормы.



Через латвийский пограничный переход «Патерниеки» («Григоровщина») в ЕС за сутки въехало около 45% фур от нормы. Польская сторона в «Кукурыках» («Козловичи») пропустила на свою территорию 54% фур от нормы.



По состоянию на 10:00 более 600 легковушек ожидают въезда в ЕС перед всеми литовскими пограничными переходами и польским «Тересполем» (сопредельный «Брест»). Кроме того, перед «Тересполем» въезда в Польшу ожидают 48 автобусов.