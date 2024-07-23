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Лукашенко: Беларусь и Амурскую область связывает совместная история

В настоящее время проходит первый визит в Беларусь делегации Амурской области на уровне губернатора.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Беларусь и Амурская область имеют общие страницы истории, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник на встрече с губернатором области Василием Орловым, передает Sputnik.

Лукашенко отметил заинтересованность в сотрудничестве республики с этой областью.

«Нас разделяют тысячи километров, но наши судьбы тесно переплетены совместной историей, самоотверженным трудом по восстановлению разрушенной войной народного хозяйства, реализацией грандиозных промышленных, транспортных и энергетических проектов», — заявил президент.

По его словам, Беларусь готова создать в Амурской области торговый дома по поставкам продуктов.

«(…) возможно создание в области белорусского торгового дома для налаживания и организации и прямых поставок продуктов питания в регион для нужд учреждений социальной сферы и розничной торговли», — заявил глава государства.

Лукашенко Александр