Лукашенко: Беларусь и Амурскую область связывает совместная история

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Беларусь и Амурская область имеют общие страницы истории, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник на встрече с губернатором области Василием Орловым, передает Sputnik.
Лукашенко отметил заинтересованность в сотрудничестве республики с этой областью.
«Нас разделяют тысячи километров, но наши судьбы тесно переплетены совместной историей, самоотверженным трудом по восстановлению разрушенной войной народного хозяйства, реализацией грандиозных промышленных, транспортных и энергетических проектов», — заявил президент.
По его словам, Беларусь готова создать в Амурской области торговый дома по поставкам продуктов.
«(…) возможно создание в области белорусского торгового дома для налаживания и организации и прямых поставок продуктов питания в регион для нужд учреждений социальной сферы и розничной торговли», — заявил глава государства.