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Токаев отказался помиловать Масимова

Астана. 23 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался помиловать бывшего председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова, передает корреспондент агентства.

Источник: Коллаж КазТАГ/Фото из открытых источников

Информацию об отказе Масимову в помиловании редакции КазТАГ во вторник подтвердил источник в администрации президента.

Напомним, 24 апреля 2023 года суд Астаны сообщил о вынесении обвинительного приговора экс-главе КНБ Кариму Масимову, который был осужден на 18 лет по части 1 статьи 175 (государственная измена), части 3 статьи 179 (насильственный захват власти), пункту 3 части 4 статьи 362 (превышение власти и должностных полномочий) УК РК. Его бывшие заместители Анвар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов были осуждены на 16, 15 и три года соответственно. 30 мая КазТАГ сообщал, что Масимову смягчат режим отбывания наказания, а 16 июня информация агентства подтвердилась — экс-главе КНБ и двум его замам изменили приговор суда первой инстанции в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность. Как выяснил КазТАГ, по состоянию на 11 июля, Карим Масимов и его бывшие замы не были этапированы в учреждение средней безопасности.

10 июня стало известно, что Масимов просит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о помиловании.

14 июня депутат мажилиса Ермурат Бапи, комментируя ситуацию с обращением Масимова о помиловании, предложил тому дать показания на экс-президента Нурсултана Назарбаева.

28 июня стало известно, что Токаеву рекомендовали отказать Масимову в помиловании.