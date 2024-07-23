Вячеслав Федорищев потребовал от СВГК принятия срочных решений

«Если правительство будет видеть, что динамика не улучшается, а только ухудшается, как сейчас, например, происходит, какие у нас есть инструменты, чтобы менять ситуацию кардинально? Можем ли мы здесь заместить Вас кем-то другим? Если Вы не справляетесь с обязанностями и допустили больше тысячи просрочек. А население ждет! Какие могут быть улучшения? Какие Вы решения видите? Разные слышу причины: где-то недостаток финансирования, где-то — работа плохо построена, где-то — согласования и сервитуты, а в итоге все это копится. Какие здесь могут быть приняты решения? Мои коллеги уже свои предложения выдвинули. хотелось бы Вас послушать», — обратился врио губернатора к председателю правления ООО «СВГК» Ивану Аветисяну.