Михаил Мишустин: Мы поможем со всем, о чем вы говорите

Михаил Мишустин в ходе своей рабочей поездки посетил Детскую краевую клиническую больницу имени Пиотровича. Председатель Правительства Российской Федерации совместно с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко проинспектировал работу нового инфекционного корпуса, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Дмитрий Демешин отметил, что у жителей края есть большой запрос не только на оказание качественной медицинской помощи, но и на обновление школ, детских садов и других объектов.
— Мы работаем комплексно, в том числе и с учетом национальных проектов. У нас есть большая потребность на то, чтобы дети проходили обучение в детских садах, школах в качественных условиях. Сейчас я езжу по территориям, вижу, что ряд детских садов, к сожалению, имеют большие проблемы. Несколько объектов мы уже благоустроили за счет краевого бюджета. Но, конечно, потребность от людей, которую они выражают, очень большая, — заявил глава региона.
— Мы очень просим вас поддержать эти инициативы Хабаровского края и поддержать развитие этих территорий, особенно 80 детских садов, которые мы можем отремонтировать в интересах наших жителей, — добавил Дмитрий Демешин.
Михаил Мишустин уточнил, что рассмотрит возможность финансовой поддержки данных инициатив.
— Конечно, мы поможем со всем, о чем вы говорите. Я думаю, что мы с вами еще детально обсудим, и все соответствующие запросы надо подготовить. Министерству финансов будут даны все распоряжения, — подчеркнул премьер-министр РФ.
Михаил Мишустин ознакомился с работой нового инфекционного корпуса Детской краевой клинической больницы имени Пиотровича. Главе Правительства России представили обновленную клиническую лабораторию, рассказали о ее оснащении и функциях. Благодаря современному оборудованию в лаборатории проводят все виды медицинских анализов, появилась возможность проводить иммуноферментный анализ, выявлять маркеры онкогематологических заболеваний.
Как отметил главный врач больницы имени Пиотровича Рашид Мирзоев, в настоящее время в учреждении оказывают медицинскую помощь по пяти хирургическим профилям, активно внедряются новые методики. Благодаря Межрегиональному центру детской хирургии в краевой столице получают оперативное лечение юные пациенты ДФО с редкими и сложными для лечения заболеваниями, чаще всего они поступают из Еврейской автономной области и Приморского края.
Чтобы вывести оказание медицинской помощи детям на новый уровень необходимо приобретение дополнительного передового оборудования. Имеется потребность в новом аппарате СКТ, МРТ, дополнительном оснащении реанимации и операционного блока.
— Обязательно поможем с оборудованием. Дадим поручения Минздраву и Минфину России. Когда болеют маленькие пациенты, душа болит за каждого. Знаю, что и у региональных властей имеются большие планы по развитию отрасли. Самое главное, чтобы дети чувствовали заботу и возможность профессиональной помощи. Уверен, что их родители оценили то, как организована работа в этой больнице, — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.