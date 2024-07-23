Михаил Мишустин: Мы поможем со всем, о чем вы говорите

— Мы работаем комплексно, в том числе и с учетом национальных проектов. У нас есть большая потребность на то, чтобы дети проходили обучение в детских садах, школах в качественных условиях. Сейчас я езжу по территориям, вижу, что ряд детских садов, к сожалению, имеют большие проблемы. Несколько объектов мы уже благоустроили за счет краевого бюджета. Но, конечно, потребность от людей, которую они выражают, очень большая, — заявил глава региона.