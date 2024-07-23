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Андрей Травников подписал постановление о продлении сроков строительства четвертого моста

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о продлении сроков строительства четвертого моста. Соответствующий документ опубликован 22 июля.

Источник: Прецедент

Согласно документу, размещенному на портале «Электронная демократия», новая дата сдачи в эксплуатацию четвертого моста — 6 декабря 2025 года.

В пресс-службе минтранса региона пояснили, «Сибирская концессионная компания», которая входит в группу ВИС, обратилась к минтрансу с предложением о продлении срока строительства.

— Допустить изменения … об увеличении срока окончания строительства объекта концессионного соглашения до 06.12.2025. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (Костылевский А. В.) заключить с Концессионером дополнительное соглашение о внесении в концессионное соглашение изменений, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, — сказано в документе.

Как сообщает «Новая Сибирь», это уже вторая попытка продлить сроки строительства. Первая была предпринята в мае. Однако тогда распоряжение губернатора отклонила УФАС.

Напомним, мост через р. Обь в створе ул. Ипподромской должны были открыть в конце 2022 года. Позже сроки переносились на 2023, потом на 2024 год. Однако новосибирские депутаты усомнились в сдаче четвертого моста даже в 2025 году.