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Глава района Волгоградской области сообщил о досрочной отставке

Глава Жирновского района Александр Шевченко сообщил об этом в своём телеграм-канале.

Источник: Комсомольская правда

Глава Жирновского района Волгоградской области Александр Шевченко принял решение досрочно оставить свой пост. Об уходе с должности он сообщил 23 июля в своем телеграм-канале. Связано решение с избирательной кампанией в областную Думу.

— Хочу сообщить о том, что подал в Жирновскую районную Думу заявление о досрочном прекращении полномочий главы района, — сообщил Александр Шевченко. — <это> позволит полностью сконцентрироваться на избирательной кампании.

Теперь уже почти бывший глава района также заявил, что район останется в надежных руках. Кто станет его преемником, пока неизвестно.

Выборы губернатора и депутатов облдумы пройдут с 6 по 8 сентября 2024.