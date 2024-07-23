Глава района Волгоградской области сообщил о досрочной отставке

Глава Жирновского района Волгоградской области Александр Шевченко принял решение досрочно оставить свой пост. Об уходе с должности он сообщил 23 июля в своем телеграм-канале. Связано решение с избирательной кампанией в областную Думу.
— Хочу сообщить о том, что подал в Жирновскую районную Думу заявление о досрочном прекращении полномочий главы района, — сообщил Александр Шевченко. — <это> позволит полностью сконцентрироваться на избирательной кампании.
Теперь уже почти бывший глава района также заявил, что район останется в надежных руках. Кто станет его преемником, пока неизвестно.
Выборы губернатора и депутатов облдумы пройдут с 6 по 8 сентября 2024.