Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Имя нового начальника городских фонтанов назвали в Новосибирске

В Новосибирске назначили нового начальника учреждения «Городской фонтан». Им стал Виталий Трубин. Прежний руководитель — Валерий Науменко — ушел в отставку.

Источник: Reuters

У фонтанов теперь новый начальник. Новым директором МКУ «Городской фонтан» стал Виталий Трубин. К своим обязанностям он приступил 22 июля.

Виталий Трубин был директором ОАО «Сузунское ЖКХ», МКУ «Управление Автомобильного Транспорта и Дорожного Хозяйства» Сузунского района и председателем ТОР «Союз Работодателей Сузунского Района». Трубин — директор и единственный владелец действующей сузунской фирмы ООО «Эверест».

Валерий Науменко руководил МКУ «Горфонтан» с 2017 года. Свой прост он покинул 15 июля 2024.

— Вместе мы преодолевали трудности, радовались успехам и создавали что-то по-настоящему прекрасное. За каждым фонтаном стоит огромное количество людей, которые ежедневно трудятся на благо и красоту города, — написал Валерий Науменко на своей странице ВКонтакте, сообщая об уходе с должности.