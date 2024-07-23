Имя нового начальника городских фонтанов назвали в Новосибирске

У фонтанов теперь новый начальник. Новым директором МКУ «Городской фонтан» стал Виталий Трубин. К своим обязанностям он приступил 22 июля.
Виталий Трубин был директором ОАО «Сузунское ЖКХ», МКУ «Управление Автомобильного Транспорта и Дорожного Хозяйства» Сузунского района и председателем ТОР «Союз Работодателей Сузунского Района». Трубин — директор и единственный владелец действующей сузунской фирмы ООО «Эверест».
Валерий Науменко руководил МКУ «Горфонтан» с 2017 года. Свой прост он покинул 15 июля 2024.
— Вместе мы преодолевали трудности, радовались успехам и создавали что-то по-настоящему прекрасное. За каждым фонтаном стоит огромное количество людей, которые ежедневно трудятся на благо и красоту города, — написал Валерий Науменко на своей странице ВКонтакте, сообщая об уходе с должности.