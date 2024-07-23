Имя нового начальника городских фонтанов назвали в Новосибирске

— Вместе мы преодолевали трудности, радовались успехам и создавали что-то по-настоящему прекрасное. За каждым фонтаном стоит огромное количество людей, которые ежедневно трудятся на благо и красоту города, — написал Валерий Науменко на своей странице ВКонтакте, сообщая об уходе с должности.