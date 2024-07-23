Политолог Суслов назвал Харрис более трудным соперником для Трампа, чем Байден

«Будет ли раскол в Демократической партии, как пройдут дебаты между Харрис и Трампом в сентябре. На самом деле она более трудный соперник для экс-президента США, чем Байден. Если она будет номинирована, то ее рейтинг поднимется и вполне может сравнятся или даже превысить показатели республиканца. Наименьшим из зол для Демпартии будет объединение вокруг Харрис, несмотря на ее очевидные минусы», — добавил эксперт.