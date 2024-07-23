Виталий Хоценко обсудил развитие в Омске комплекса систем «Безопасный город»

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл сегодня, 23 июля, выездное заседание координационного совета по обеспечению правопорядка в регионе на базе учреждения «Безопасный регион».
По словам Виталия Хоценко, комплекс на практике показал свою эффективность для обеспечения правопорядка в местах массового нахождения людей, фиксации случаев несоблюдения ПДД и борьбы с правонарушениями.
«В систему интегрировано более 1700 видеокамер и 225 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Наша цель — развивать “Безопасный город”, используя современные разработки и подходы в этой сфере», — отметил Виталий Хоценко.
Отметим, что в структуру «Безопасного города» входит пять подсистем, в том числе вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», видеонаблюдения в местах массового нахождения людей и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.