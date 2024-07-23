Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обновленная стратегия США по Арктике и российские активы. Темы брифинга Пескова

Ситуация с российскими активами в Европе, обновленная стратегия США по Арктике и перспективы нормализации отношений между Турцией и Сирией стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле. День в основном будет посвящен внутренним встречам и совещаниям.

Глава государства проведет встречу с председателем Счетной палаты РФ Борисом Ковальчуком.

Об обновленной стратегии США по Арктике

Проявления конфронтационности видны в опубликованной Пентагоном обновленной стратегии США по Арктике.

Арктика является «стратегическим регионом» для России.

Москва занимает ответственную позицию по Арктике, вносит свой вклад в то, чтобы регион не становился «территорией раздора и территорией нагнетания напряженности».

Российско-китайское взаимодействие в Арктике «может лишь способствовать атмосфере стабильности и предсказуемости».

О российских активах

«Воровство» российских активов в Европе не останется без ответа: «Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности».

Москва проработает возможность юридического преследования тех, кто причастен к «воровству» российских активов в Европе: «Это прямое нарушение международного права, это попрание права собственности».

Европа пошла по худшему пути, решив использовать замороженные российские активы для помощи Киеву: «Эти деньги не только, по сути, воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно».

Об отношениях между Турцией и Сирией

Вопрос организации контактов между представителями Турции и Сирии находится на повестке дня в России.

Россия заинтересована в том, чтобы помочь Турции и Сирии наладить отношения, «это очень важно для всего региона».

О заявлении посольства США

Кремль не комментирует заявление посольства США с требованием освободить осужденную в России редактора радиостанции «Радио Свобода» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашеву и других журналистов: «Я думаю, с руки, наверное, будет нашему МИД комментировать заявления посольства США в Москве».

О творчестве Shaman

Путин едва ли глубоко знаком с творчеством певца Shaman (Ярослав Дронов), но песни этого исполнителя «попали в яблочко» с точки зрения общественных настроений.

Песков Дмитрий