Обновленная стратегия США по Арктике и российские активы. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. День в основном будет посвящен внутренним встречам и совещаниям.
Глава государства проведет встречу с председателем Счетной палаты РФ Борисом Ковальчуком.
Об обновленной стратегии США по Арктике
Проявления конфронтационности видны в опубликованной Пентагоном обновленной стратегии США по Арктике.
Арктика является «стратегическим регионом» для России.
Москва занимает ответственную позицию по Арктике, вносит свой вклад в то, чтобы регион не становился «территорией раздора и территорией нагнетания напряженности».
Российско-китайское взаимодействие в Арктике «может лишь способствовать атмосфере стабильности и предсказуемости».
О российских активах
«Воровство» российских активов в Европе не останется без ответа: «Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности».
Москва проработает возможность юридического преследования тех, кто причастен к «воровству» российских активов в Европе: «Это прямое нарушение международного права, это попрание права собственности».
Европа пошла по худшему пути, решив использовать замороженные российские активы для помощи Киеву: «Эти деньги не только, по сути, воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно».
Об отношениях между Турцией и Сирией
Вопрос организации контактов между представителями Турции и Сирии находится на повестке дня в России.
Россия заинтересована в том, чтобы помочь Турции и Сирии наладить отношения, «это очень важно для всего региона».
О заявлении посольства США
Кремль не комментирует заявление посольства США с требованием освободить осужденную в России редактора радиостанции «Радио Свобода» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашеву и других журналистов: «Я думаю, с руки, наверное, будет нашему МИД комментировать заявления посольства США в Москве».
О творчестве Shaman
Путин едва ли глубоко знаком с творчеством певца Shaman (Ярослав Дронов), но песни этого исполнителя «попали в яблочко» с точки зрения общественных настроений.