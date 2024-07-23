Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов наградил пять татарстанцев званием заслуженных механизаторов

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов удостоил звания «Заслуженные механизаторы сельского хозяйства Татарстана» пятерых татарстанцев. Соответствующий указ опубликован на сайте раиса республики.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что звания получены за многолетний добросовестный труд в сельхозпроизводстве. Среди награжденных присутствуют: тракторист ООО «Саба» Захит Галиев, трактористы-машинисты ООО «Агрофирма “Аксу Агро”» Шаукат Гафиятуллин и Геннадий Матюшкин, тракторист КФХ «Мамонов А. И.» Юрий Железнов, а также тракторист-машинист ООО «Тукайагрохимсервис» Фанис Султанов.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов также подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» трех татарстанцев.