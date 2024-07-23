Рустам Минниханов наградил пять татарстанцев званием заслуженных механизаторов

Отмечается, что звания получены за многолетний добросовестный труд в сельхозпроизводстве. Среди награжденных присутствуют: тракторист ООО «Саба» Захит Галиев, трактористы-машинисты ООО «Агрофирма “Аксу Агро”» Шаукат Гафиятуллин и Геннадий Матюшкин, тракторист КФХ «Мамонов А. И.» Юрий Железнов, а также тракторист-машинист ООО «Тукайагрохимсервис» Фанис Султанов.