Дмитрий Азаров исключен из состава Госсовета

На прошлой неделе депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн опроверг информацию, что экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в ГК «Ростех». По словам парламентария, бывший глава региона оформлен советником гендиректора Сергея Чемезова на общественных началах — без трудовой книжки и зарплаты.