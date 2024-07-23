Дмитрий Азаров исключен из состава Госсовета

В состав Госсовета вошли временно исполняющие обязанности руководителей девяти субъектов РФ, включая Вячеслава Федорищева. Помимо Дмитрия Азарова исключены ушедшие с постов глав регионов Наталья Комарова (ХМАО), Олег Хорохордин (Республика Алтай). Состав Госсовета также покинули глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минспорта Михаил Дегтярев, глава Минтранса Роман Старовойт, глава Минэнерго Сергей Цивилев. Все они ранее работали губернаторами.
На прошлой неделе депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн опроверг информацию, что экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в ГК «Ростех». По словам парламентария, бывший глава региона оформлен советником гендиректора Сергея Чемезова на общественных началах — без трудовой книжки и зарплаты.