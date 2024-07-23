Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Новосибирск

В ходе визита он планирует ознакомиться с ходом реконструкции международного аэропорта Толмачево имени А. И. Покрышкина.
Также в программе его поездки встреча с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и обсуждение вопросов с молодыми учеными и преподавателями Новосибирского государственного университета на базе специализированного учебно-научного центра вуза.
Ранее мы писали, что в Новосибирске образовалась большая пробка из-за перекрытий, связанных с приездом премьер-министра. В частности, перекрыли улицу Строительную, ведущую из аэропорта Толмачево.