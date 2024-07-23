Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Новосибирск

В Новосибирск приехал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Источник: Reuters

В ходе визита он планирует ознакомиться с ходом реконструкции международного аэропорта Толмачево имени А. И. Покрышкина.

Также в программе его поездки встреча с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и обсуждение вопросов с молодыми учеными и преподавателями Новосибирского государственного университета на базе специализированного учебно-научного центра вуза.

Ранее мы писали, что в Новосибирске образовалась большая пробка из-за перекрытий, связанных с приездом премьер-министра. В частности, перекрыли улицу Строительную, ведущую из аэропорта Толмачево.

Мишустин Михаил