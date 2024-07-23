Трамп согласен, что против Байдена совершен переворот

«В некотором роде да» — ответил Трамп на вопрос, можно ли назвать ситуацию с действующим президентом США переворотом, в ходе совместного интервью с кандидатом в вице-президенты Джеймсом Дэвидом Вэнсом телеканалу Fox News.
«Если Байден не может баллотироваться на пост президента, не в состоянии выполнять обязанности президента и его хотят сместить, потому что он ментально не способен работать, обратитесь к 25-й поправке [к Конституции США], а не делайте это в политическом плане наиболее выгодным образом для демократов», — заявил по этому поводу Джеймс Дэвид Вэнс.
Трамп также рассказал, что после покушения провел «приятную» телефонную беседу с Байденом. «Он сказал: “Вам повезло, что вы повернули голову”», — рассказал экс-президент США.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на дебатах с Трампом 27 июня в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Камалы Харрис.