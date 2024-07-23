Трамп согласен, что против Байдена совершен переворот

«Если Байден не может баллотироваться на пост президента, не в состоянии выполнять обязанности президента и его хотят сместить, потому что он ментально не способен работать, обратитесь к 25-й поправке [к Конституции США], а не делайте это в политическом плане наиболее выгодным образом для демократов», — заявил по этому поводу Джеймс Дэвид Вэнс.