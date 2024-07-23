Лавров: многие на Западе хотят сбежать от «наступления» ЛГБТ-сообщества

Много людей, в том числе в Европе, хотят сбежать от этого наступления ЛГБТ-сообщества, от полного игнорирования естественных исторических процессов, того, что нам дано Богом. Многие подумывают о том, чтобы уехать в Россию. И такие примеры уже есть, и я уверен, что их будет больше, они будут множиться.
Лавров в качестве примера вспомнил переезд Илона Маска в штат Техас по причине того, что в Калифорнии неолиберальные ценности уже «зашкаливают». Он добавил, что в Болгарии на Международное движение русофилов развернута настоящая кампания травли только из-за того, что они продвигают на международной арене выстраивание нормальных отношений с Россией.
«Противодействие таким оголтелым попыткам Запада все отменить: отменить нашу культуру, отменить нашу историю, переписать итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны. Все больше и больше людей воспринимают наши аргументы, отвергая язык шантажа и язык ненависти и диктата», — заключил глава МИД России.
* ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским и запрещено