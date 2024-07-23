Лавров: многие на Западе хотят сбежать от «наступления» ЛГБТ-сообщества

Много людей, в том числе в Европе, хотят сбежать от этого наступления ЛГБТ-сообщества, от полного игнорирования естественных исторических процессов, того, что нам дано Богом. Многие подумывают о том, чтобы уехать в Россию. И такие примеры уже есть, и я уверен, что их будет больше, они будут множиться.