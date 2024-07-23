В Кремле пообещали ответ на «воровские действия» Запада по активам России

Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обязательно ответит на это.
Он также добавил, что Европа выбрала худший возможный путь, решив использовать замороженные российские активы для помощи Киеву.
Песков также заявил о намерении России организовать юридическое преследование всех лиц, причастных к этим решениям.
Безусловно, мы будем прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию решений и к реализации этих решений, потому что это прямое нарушение международного права, это попрание права собственности и так далее и тому подобное.
24 июня главы внешнеполитических ведомств стран ЕС согласовали использование доходов от замороженных активов России для Европейского фонда мира, чтобы поддержать вооруженные силы Украины. Боррель уточнял, что 1 миллиард евро из первого транша поступит до конца этого года на боеприпасы, противовоздушную оборону и поддержку производства оружия.
Президент России Владимир Путин в июне подчеркнул, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут рассматриваться как воровство и не останутся безнаказанными.