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В Кремле пообещали ответ на «воровские действия» Запада по активам России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил возмущение относительно решения Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обязательно ответит на это.

«Безусловно, так или иначе ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности», — заявил Песков журналистам.

Он также добавил, что Европа выбрала худший возможный путь, решив использовать замороженные российские активы для помощи Киеву.

«Эти деньги не только по сути воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно,» — указал представитель Кремля.

Песков также заявил о намерении России организовать юридическое преследование всех лиц, причастных к этим решениям.

Безусловно, мы будем прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию решений и к реализации этих решений, потому что это прямое нарушение международного права, это попрание права собственности и так далее и тому подобное.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «ТАСС»)

22 июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш в размере 1,4 миллиарда евро от доходов российских активов будет перечислен Еврокомиссии в первую неделю августа. Эти средства будут использованы странами ЕС для закупки оружия не только для Украины, но и у самой Украины.

24 июня главы внешнеполитических ведомств стран ЕС согласовали использование доходов от замороженных активов России для Европейского фонда мира, чтобы поддержать вооруженные силы Украины. Боррель уточнял, что 1 миллиард евро из первого транша поступит до конца этого года на боеприпасы, противовоздушную оборону и поддержку производства оружия.

Президент России Владимир Путин в июне подчеркнул, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут рассматриваться как воровство и не останутся безнаказанными.

Песков Дмитрий
ЕС