Михаил Мишустин прилетел в Новосибирск и сразу осмотрел аэропорт

Как сообщили корреспонденты «МК в Новосибирске», там же, в Толмачево, начался рабочий визит Мишустина. Генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич познакомил премьер-министра с работой воздушной гавани. Он отметил, что каждый третий пассажир — это «трансферный пассажир», который находится здесь, чтобы лететь дальше.