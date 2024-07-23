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Михаил Мишустин прилетел в Новосибирск и сразу осмотрел аэропорт

Самолет приземлился в Толмачево.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Новосибирск. Самолет с правительственной делегацией приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево в 17 часов. Высогого гостя встретили полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев и губернатор НСО Андрей Травников.

Как сообщили корреспонденты «МК в Новосибирске», там же, в Толмачево, начался рабочий визит Мишустина. Генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич познакомил премьер-министра с работой воздушной гавани. Он отметил, что каждый третий пассажир — это «трансферный пассажир», который находится здесь, чтобы лететь дальше.

«Для тех, кто прилетает с Запада на Восток и обратно — этот хаб играет огромную роль», — подчеркнул Яниклевич.

Напомним, делегация, которую возглавляет Михаил Мишустин, побывает в Академгородке, где встретится с молодыми учеными.

Мишустин Михаил