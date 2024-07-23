Дума приняла закон о наказании за пропаганду наркотиков в книгах и кино

Уголовная ответственность законом предусмотрена в случае, когда пропаганда наркотиков велась в интернете лицом, дважды в течение года привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние или лицом, имеющим судимость за такое преступление. Она будет наступать после двукратного привлечения к ответственности по административным статьям. Поправки в УК предполагают различные наказания — от штрафов до лишения свободы на срок до двух лет.