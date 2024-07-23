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Нижегородский губернатор Глеб Никитин возглавил комиссию по экологии в Госсовете

Экологическое направление возглавил Глеб Никитин.

Источник: Нижегородская правда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возглавил комиссию по экологии в Госсовете. Соответствующий указ Президента Российской Федерации от 22 июля опубликован на портале правовой информации.

Указом Владимир Путин создал 21 комиссию при Государственном Совете для социально-экономического развития страны, в том числе и комиссию по направлению «Экологическое благополучие».

Этим же указом он назначил председателей комиссий. Экологическое направление возглавил Глеб Никитин.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Напомним, ранее при Госсовете существовало только 18 комиссий, а экологическое направление также возглавлял губернатор Нижегородской области.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Глеб Никитин встретился с командиром Мининского танкового батальона.