Нижегородский губернатор Глеб Никитин возглавил комиссию по экологии в Госсовете

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возглавил комиссию по экологии в Госсовете. Соответствующий указ Президента Российской Федерации от 22 июля опубликован на портале правовой информации.
Указом Владимир Путин создал 21 комиссию при Государственном Совете для социально-экономического развития страны, в том числе и комиссию по направлению «Экологическое благополучие».
Этим же указом он назначил председателей комиссий. Экологическое направление возглавил Глеб Никитин.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Напомним, ранее при Госсовете существовало только 18 комиссий, а экологическое направление также возглавлял губернатор Нижегородской области.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Глеб Никитин встретился с командиром Мининского танкового батальона.