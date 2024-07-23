Айвар Кинжабаев покинул пост руководителя территориального Управления Росимущества. Эту информацию «СитиТрафику» сообщили в ведомстве во вторник, 23 июля.



— Причины отставки не комментируем, — уточнили в ТУ Росимущества.



Также в ведомстве уточнили, что с 19 июля исполняющим обязанности руководителя подразделения назначен Максим Григорьевский. Айвар Кинжабаев руководил ведомством на протяжении 20 лет. Максим Григорьевский был на позиции заместителя.



Наталья Николаева.