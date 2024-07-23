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Глава самар­ского Росимущества ушел в отставку

Обязанности руководителя исполняет его заместитель.

Источник: Reuters

Айвар Кинжабаев покинул пост руководителя территориального Управления Росимущества. Эту информацию «СитиТрафику» сообщили в ведомстве во вторник, 23 июля.

— Причины отставки не комментируем, — уточнили в ТУ Росимущества.

Также в ведомстве уточнили, что с 19 июля исполняющим обязанности руководителя подразделения назначен Максим Григорьевский. Айвар Кинжабаев руководил ведомством на протяжении 20 лет. Максим Григорьевский был на позиции заместителя.

Наталья Николаева.