В первоуральском «Водоканале» в четвертый раз за год сменился директор

Павел Кожевников стал четвертым директором «Водоканала» в 2024 году. Денис Ярин сменил на посту и.о. главы учреждения Сергея Матафонова, который был задержан во время совещания в прокуратуре по вопросам ЖКХ спустя неделю после назначения. Ему предъявлены обвинения по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), по ч.3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в крупном размере») и по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). До назначения Сергея Матафонова «Водоканалом» руководил Артур Гузаиров, которого отстранил от должности глава Первоуральска Игорь Кабец. По данным мэрии, причиной стали крупные аварии в системе водоснабжения.