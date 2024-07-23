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В первоуральском «Водоканале» в четвертый раз за год сменился директор

Директор «Водоканала» в Первоуральске (Свердловская область) Денис Ярин ушел в отставку, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации. Отмечается, что господин Ярин написал заявление об уходе по собственному желанию. «С 22 июля должность занимает его заместитель Павел Кожевников», — добавили в мэрии.

По данным СМИ, в 2012—2014 годах господин Кожевников занимал пост главы Кургана. В 2014 году был назначен заместителем генерального директора ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания», с 2020 года работал советником главы Екатеринбурга. В 2022 году получил должность советника мэра Астрахани. В 2023—2024 годах исполнял обязанности директора МУП «Астрводоканал». В администрации Первоуральска «Ъ-Урал» не удалось уточнить биографию господина Кожевникова.

Павел Кожевников стал четвертым директором «Водоканала» в 2024 году. Денис Ярин сменил на посту и.о. главы учреждения Сергея Матафонова, который был задержан во время совещания в прокуратуре по вопросам ЖКХ спустя неделю после назначения. Ему предъявлены обвинения по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), по ч.3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в крупном размере») и по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). До назначения Сергея Матафонова «Водоканалом» руководил Артур Гузаиров, которого отстранил от должности глава Первоуральска Игорь Кабец. По данным мэрии, причиной стали крупные аварии в системе водоснабжения.