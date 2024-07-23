Кожемяко предложил корпорации из Китая построить приграничную инфраструктуру в Приморье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел встречу с вице-президентом акционерной компании с ограниченной ответственностью по строительству дорог и мостов «Лунцзянь» господином Лю Шуцзюнем во вторник, 23 июля. Стороны обсудили вопросы возможного сотрудничества в строительстве приграничной инфраструктуры, дорог и социальной инфраструктуры региона и Владивостока, в частности, сообщает ИА PrimaMedia.
Олег Кожемяко отметил, что возможность участия китайской компании в проектах государственно-частного партнерства, строительстве крупных социальных объектов на территории Приморского края обсуждалась ранее на встрече с первым секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Сюй Цинем.
«Он поддержал решения по участию вашей корпорации в строительстве объектов приграничной инфраструктуры, социальных объектов, дорог в крае. Это хорошее решение, связанное с долгосрочными перспективами, как минимум на пять лет. Подчеркну, что вопросы дорожного строительства имеют для нас большое значение. Например, во Владивостоке есть проекты, в которых вы могли бы принять участие», — цитирует губернатора пресс-служба правительства.
Г-н Лю Шуцзюнь выразил уверенность в дальнейшем продуктивном сотрудничестве с Приморским краем.
«Харбин находится рядом с Владивостоком, наши города расположены на одной широте. Поэтому наша компания может работать в условиях приморского климата. Мы строим быстро и качественно, надеемся на сотрудничество», — сказал вице-президент.
По словам Олега Кожемяко, во время рабочего визита в Китай делегация Приморского края по достоинству оценила качество работ и мощность корпорации.
«Мы осматривали объекты, которые строит ваша корпорация: дороги, социальные проекты. Первый зампредседателя правительства края Виталий Блоцкий проговорил предварительные условия сотрудничества», — добавил глава региона.
Отметим, что губернатор Приморского края нацелен на привлечение китайского бизнеса в сферу инфраструктурного строительства. Во время прошлогоднего делового визита в Китай Олег Кожемяко обсуждал возможные проекты с руководителем Хэйлунцзянской строительно-инвестиционной корпорации Цзюнь Чжоу и председателем совета директоров Транспортно-инвестиционной корпорации провинции Хэйлунцзян Юньлун Шанем. В частности, он предложил участие китайских компаний в госконтрактах по строительству дорожной и коммунальной инфраструктуры.
На ВЭФ (16+) в сентябре 2023 года Олег Кожемяко проводил переговоры с главы московского филиала китайской корпорации China Communications Construction Company Ма Цзиньляном. Глава края предложил китайскому подрядчику принять участие в строительстве инфекционной больницы на 400 мест на острове Русском, больницы в селе Углекаменск, а также объектов дорожной инфраструктуры. Среди них — многострадальный Рудневский мост во Владивостке. Для строительства автомобильных развязок Олег Кожемяко предложил также привлечь проектировщиков из Китая.