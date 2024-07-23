Кожемяко предложил корпорации из Китая построить приграничную инфраструктуру в Приморье

«Он поддержал решения по участию вашей корпорации в строительстве объектов приграничной инфраструктуры, социальных объектов, дорог в крае. Это хорошее решение, связанное с долгосрочными перспективами, как минимум на пять лет. Подчеркну, что вопросы дорожного строительства имеют для нас большое значение. Например, во Владивостоке есть проекты, в которых вы могли бы принять участие», — цитирует губернатора пресс-служба правительства.