Руководитель ансамбля «Жок» уволена по итогам расследования Минкультуры

Ранее Стрымбяну была отстранена от работы на время расследования, которое проводило Минкультуры после выступления артистов ансамбля на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. По словам Стрымбяну танцорам ансамбля, участвовавшим в мероприятии, не рассказали всех подробностей о том, куда они были приглашены, а сами они находились в тот момент в отпуске.