Руководитель ансамбля «Жок» уволена по итогам расследования Минкультуры

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Директор ансамбля «Жок» Алена Стрымбяну уволена со своего поста после проведенного Министерством культуры расследования, связанного с поездкой нескольких артистов в Санкт-Петербург.
Информацию журналистам подтвердила представитель службы коммуникации Министерства культуры.
Ранее Стрымбяну была отстранена от работы на время расследования, которое проводило Минкультуры после выступления артистов ансамбля на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. По словам Стрымбяну танцорам ансамбля, участвовавшим в мероприятии, не рассказали всех подробностей о том, куда они были приглашены, а сами они находились в тот момент в отпуске.
После этого министр культуры Молдовы Серджиу Продан назвал данную ситуацию недопустимой и пообещал принять меры в отношении всех причастных к выступению молдавских артистов на ПМЭФ.
Оценивая данную ситуацию, депутат от правящей партии PAS Оазу Нантой на заседании парламента позволил себе хамские высказывания, сравнив танцовщиц ансамбля «Жок» с работницами борделя. Позже Нантой назвал «путинскими мразями» всех, кто раскритиковал его за хамство.
В ответ лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что депутат от PAS оскорбил «всю молдавскую культуру, гордостью которой “Жок” является».
Ансамбль народного танца «Жок» был создан в послевоенной Молдове балетмейстерами Леонарди и Зельцманом. С 1957 по 2017 г. главным хореографом, художественным руководителем и балетмейстером коллектива был Владимир Курбет, народный артист СССР и Республики Молдова, лауреат Государственной премии СССР. Эти годы стали настоящим расцветом для «Жока», коллектив ансамбля исколесил с гастролями практически весь мир. Ансамбль хорошо знали и тепло принимали во всех союзных республиках.