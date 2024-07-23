Залужный в первой речи в Британии призвал отказаться от ряда свобод

Посол добавил, что вскоре после начала военных действий Украина поняла, что может дать достойный отпор, однако это было только началом нового этапа противостояния — поиска особого пути к победе, который уже привел к «революционным изменениям, прежде всего в военной сфере». С его точки зрения, именно они будут определять контуры ведения боя в XXI веке.