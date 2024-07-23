Депутат Госдумы и экс-мэр Красноярска Ерёмин стал жертвой мошенников

Депутат Госдумы и бывший мэр Красноярска Сергей Ерёмин стал жертвой кибермошенников. Об этом политик написал в своём личном Telegram-канале.
Ерёмин рассказал, что мошенники взломали его аккаунт в одном из мессенджеров и стали рассылать по его контактам сообщения с просьбой проголосовать за девочку по вредоносной ссылке.
«Я, конечно, сегодня почувствовал себя, скажу, совсем небезопасно. В одну секунду телефон превратился буквально в гранату без чеки… Прошу вас, будьте внимательны уже не просто вдвойне, а получается втройне», — написал Сергей Ерёмин.
Ранее в прокуратуре сообщали, что мошенники украли более 1,7 млрд рублей у жителей Красноярского края с начала 2024 года.