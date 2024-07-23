Депутат Госдумы и экс-мэр Красноярска Ерёмин стал жертвой мошенников

«Я, конечно, сегодня почувствовал себя, скажу, совсем небезопасно. В одну секунду телефон превратился буквально в гранату без чеки… Прошу вас, будьте внимательны уже не просто вдвойне, а получается втройне», — написал Сергей Ерёмин.