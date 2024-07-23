Мэр Новосибирска анонсировал комплексный ремонт на улице Мира

Ремонт на Мира продлится два года. В следующем строительном сезоне под контролем независимой организации «Дорэксперт» здесь заменят асфальт на проезжей части. Со слов мэра, подрядчик свою меру ответственности понимает, но тем не менее на каждом этапе специалисты будут проверять качество выполненных работ.