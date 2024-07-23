Мэр Новосибирска анонсировал комплексный ремонт на улице Мира

Максим Кудрявцев рассказал о грядущем ремонте на улице Мира в Новосибирске. Он отметил, что ремонт будет комплексным и затронет большую территорию — от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе (протяженность 2,5 км).
«Изношенные трамвайные пути со временем превратились в постоянный источник пыли и шума, поэтому их обновление заметно улучшит ситуацию. Одновременно отремонтируем тротуары и обновим дорожные знаки и светофоры», — сообщил градоначальник.
Трамвайные остановки заменят на новые — конструкции «Венская платформа», чтобы пешеходы и пассажиры чувствовали себя «более безопасно и комфортно».
Ремонт на Мира продлится два года. В следующем строительном сезоне под контролем независимой организации «Дорэксперт» здесь заменят асфальт на проезжей части. Со слов мэра, подрядчик свою меру ответственности понимает, но тем не менее на каждом этапе специалисты будут проверять качество выполненных работ.
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