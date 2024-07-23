Новый посол Германии в Узбекистане приступил к обязанностям

«Мы обсудили насыщенную повестку расширяющегося двустороннего сотрудничества, укрепление прямого партнерства между регионами, создание большего количества экономических мостов. МИД Узбекистана готово поддержать господина посла и команду посольства Германии в Узбекистане в их усилиях по достижению огромного потенциала в наших отношениях», — написал Саидов в своем Telegram канале.