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Новый посол Германии в Узбекистане приступил к обязанностям

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистан прибыл новый посол Германии Манфред Хутерер. Он вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Бахтиёру Саидову, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Как сообщил глава МИД Узбекистана, на встрече с новым послом также обсуждались вопросы узбекско-германского сотрудничества.

«Мы обсудили насыщенную повестку расширяющегося двустороннего сотрудничества, укрепление прямого партнерства между регионами, создание большего количества экономических мостов. МИД Узбекистана готово поддержать господина посла и команду посольства Германии в Узбекистане в их усилиях по достижению огромного потенциала в наших отношениях», — написал Саидов в своем Telegram канале.

Новый посол сменил на своем посту дипломата Тило Клиннера. До этого Манфред Хутерер занимал должность посла Германии в Беларуси.

дипломатия