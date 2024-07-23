Сторонники Гуцул устроили пикет в ее поддержку у здания суда в Кишиневе

КИШИНЕВ, 23 июл — РИА Новости. Сторонники и представители молдавского оппозиционного блока «Победа» устроили пикет у здания суда в Кишиневе, где должно пройти заседание по делам главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки политсилы Светланы Попан, передает корреспондент РИА Новости.
Власти обвиняют Гуцул и Попан в финансовых нарушениях, связанных с запрещенной в Молдавии партией «Шор». Протестующие утверждают, что обвинения носят политически мотивированный характер и направлены на подавление оппозиции. Демонстранты заявляют, что власти используют судебную систему для устранения политических конкурентов и подавления инакомыслия.
Представители блока «Победа» настаивают на прозрачности и справедливости в судебных процессах, утверждая, что обвинения служат инструментом для укрепления власти и контроля над оппозицией. Демонстранты призываю к отставке президента Молдавии Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность», скандируя «Долой».
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии «Шор» Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.