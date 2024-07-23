КПРФ определилась с кандидатом на пост мэра Воронежа

На прошлой неделе гордума Воронежа сообщила, что документы для участия в конкурсе подал врио мэра Сергей Петрин, который с 2018 года работает на посту первого заместителя градоначальника. О намерении принять участие в конкурсе ранее заявляло реготделение ЛДПР. В начале июля в партии рассказали, что в отборе планирует принять участие руководитель Ленинского первичного отделения Сергей Шикин. Сегодня, 23 июля, в гордуму документы подали военный пенсионер Виктор Шитиков, директор «Совета отцов» Андрей Згонников и сотрудник ООО «Агросалон Черноземье» Александр Донник.