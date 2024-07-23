Госдума одобрила ужесточение миграционного законодательства

«Необходим жесткий контроль в сфере миграции: те, кто не соблюдает российские законы, кто утратил право на легальное пребывание в России, не должны находиться в нашей стране. Новый режим высылки будет действовать в отношении тех мигрантов, чьи документы истекли или были аннулированы или которые совершили правонарушение», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин (цитата по Telegram-каналу Госдумы).