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Госдума одобрила ужесточение миграционного законодательства

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон группы депутатов от всех думских фракций, которым предлагается ввести новый миграционный режим высылки иностранцев. Также был принят закон, который дает полиции полномочия принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства. Также предполагается создание реестра депортированных.

Источник: РИА "Новости"

«Необходим жесткий контроль в сфере миграции: те, кто не соблюдает российские законы, кто утратил право на легальное пребывание в России, не должны находиться в нашей стране. Новый режим высылки будет действовать в отношении тех мигрантов, чьи документы истекли или были аннулированы или которые совершили правонарушение», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин (цитата по Telegram-каналу Госдумы).

Благодаря новым правилам, высылка по решению полиции, составит не более 48 часов, если судом не будет принято иных решений. Сокращается срок временного пребывания мигрантов в России. Согласно поправкам, мигрантам разрешается находиться в стране не более 90 суток в течение года.

Иностранные граждане, в отношении которых будет введен режим высылки, окажутся в специальном реестре. Им будет запрещено:

  • изменять место жительства или пребывания в России без разрешения МВД;
  • выезжать за пределы места проживания;
  • управлять транспортными средствами, получать водительские права;
  • приобретать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства и самоходные машины, регистрировать в государственных органах данное имущество;
  • заключать брак;
  • открывать банковские счета, переводить деньги, распоряжаться средствами на счетах.

Володин добавил, что сейчас на рассмотрении находится 25 проектов о совершенствовании миграционного законодательства и об ужесточении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.

На прошлой неделе СКР предложил Госдуме ужесточить миграционную политику. В частности, речь идет о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства и об обязательной биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства.

Госдума
закон