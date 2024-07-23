Госдума одобрила ужесточение миграционного законодательства

«Необходим жесткий контроль в сфере миграции: те, кто не соблюдает российские законы, кто утратил право на легальное пребывание в России, не должны находиться в нашей стране. Новый режим высылки будет действовать в отношении тех мигрантов, чьи документы истекли или были аннулированы или которые совершили правонарушение», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин (цитата по Telegram-каналу Госдумы).
Благодаря новым правилам, высылка по решению полиции, составит не более 48 часов, если судом не будет принято иных решений. Сокращается срок временного пребывания мигрантов в России. Согласно поправкам, мигрантам разрешается находиться в стране не более 90 суток в течение года.
Иностранные граждане, в отношении которых будет введен режим высылки, окажутся в специальном реестре. Им будет запрещено:
- изменять место жительства или пребывания в России без разрешения МВД;
- выезжать за пределы места проживания;
- управлять транспортными средствами, получать водительские права;
- приобретать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства и самоходные машины, регистрировать в государственных органах данное имущество;
- заключать брак;
- открывать банковские счета, переводить деньги, распоряжаться средствами на счетах.
Володин добавил, что сейчас на рассмотрении находится 25 проектов о совершенствовании миграционного законодательства и об ужесточении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.
На прошлой неделе СКР предложил Госдуме ужесточить миграционную политику. В частности, речь идет о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства и об обязательной биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства.