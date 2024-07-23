Венгрия заблокирует помощь Украине из-за срыва поставок нефти

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия намерена заблокировать выделение 6,5 млрд евро на помощь Украине из Европейского фонда мира до тех пор, пока не будет решен вопрос с транзитом российской нефти через украинскую территорию.

«Я дал понять, что до тех пор, пока этот вопрос [транзита российской нефти] не будет решен с Украиной, всем следует забыть о выплате 6,5 млрд евро в качестве компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира», — подчеркнул Сийярто. Его слова приводит портал ATV.

Министр отметил, что поддержка Украины и угроза энергоснабжения Венгрии не соотносятся. По его словам, Украина не имеет права полностью или частично прерывать транзит энергоносителей в страны Европейского Союза ( ЕС ).

Венгрия и Словакия в июле заявили о прекращении поставок нефти от компании «Лукойл» после того, как Украина ввела запрет на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию в предыдущем месяце. В то же время, обе страны продолжают получать нефть от других российских компаний, как сообщает агентство Reuters.