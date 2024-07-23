Венгрия заблокирует помощь Украине из-за срыва поставок нефти

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия намерена заблокировать выделение 6,5 млрд евро на помощь Украине из Европейского фонда мира до тех пор, пока не будет решен вопрос с транзитом российской нефти через украинскую территорию.
Министр отметил, что поддержка Украины и угроза энергоснабжения Венгрии не соотносятся. По его словам, Украина не имеет права полностью или частично прерывать транзит энергоносителей в страны Европейского Союза (ЕС).
22 июля Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с запросом на консультации по поводу приостановки транзита нефти. Петер Сийярто тогда заявил, что решение Киева может поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и Словакии. Если в течение трех дней Еврокомиссия не достигнет соглашения с Украиной, Будапешт и Братислава намерены начать судебные разбирательства.