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В СМИ заметили странную деталь в болезни Байдена

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Президента США Джо Байдена на минувшей неделе экстренно вывезли из Лас-Вегаса под предлогом обнаруженного COVID-19, утверждает портал The Dossier со ссылкой на сотрудников силовых структур и осведомленные источники.

Источник: AFP 2023

«Ряд офицеров правоохранительных органов, которые в тот день находились на службе, были проинформированы по радио, что президенту потребовалась неотложная медицинская помощь», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что сообщение распространили по «зашифрованным полицейским радиоволнам» с высокой степенью важности, его получили сотни офицеров.

По характеру оно отличалось от заверений официальных представителей Белого дома, что «у Байдена выявили коронавирус и он испытывал слабые симптомы заболевания».

«Простой положительный тест на COVID-19 не стал бы основанием для столь резкой и массовой реакции. Только президент Байден и его ближайшее окружение знают правду о том, что именно произошло на прошлой неделе в Лас-Вегасе», — пишет The Dossier.

Городские силовые подразделения после полученного сигнала оцепили местный медицинский центр для подготовки к прибытию президента, но его команда решила отказаться от госпитализации и вместо этого в срочном порядке направила 81-летнего главу государства в аэропорт для перевозки в резиденцию в штате Делавэр.

Байден находился в Лас-Вегасе в рамках своей предвыборной кампании. Как заявили в Белом доме, у него выявили COVID-19, после чего глава государства изолировался в своем доме в Рехобот-Бич в Делавэре. Затем политик опубликовал письмо об отказе от дальнейшей борьбы за переизбрание на пост президента.

На фоне слухов о состоянии своего здоровья Байден накануне по телефону принял участие в первом выступлении вице-президента Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов в качестве нового кандидата на пост главы государства.

Во вторник, 23 июля, согласно опубликованному расписанию, Байден вернется в Белый дом, где примет регулярный брифинг.

Байден Джо