В СМИ заметили странную деталь в болезни Байдена

«Ряд офицеров правоохранительных органов, которые в тот день находились на службе, были проинформированы по радио, что президенту потребовалась неотложная медицинская помощь», — говорится в публикации.
Издание утверждает, что сообщение распространили по «зашифрованным полицейским радиоволнам» с высокой степенью важности, его получили сотни офицеров.
«Простой положительный тест на COVID-19 не стал бы основанием для столь резкой и массовой реакции. Только президент Байден и его ближайшее окружение знают правду о том, что именно произошло на прошлой неделе в Лас-Вегасе», — пишет The Dossier.
Городские силовые подразделения после полученного сигнала оцепили местный медицинский центр для подготовки к прибытию президента, но его команда решила отказаться от госпитализации и вместо этого в срочном порядке направила 81-летнего главу государства в аэропорт для перевозки в резиденцию в штате Делавэр.
Байден находился в Лас-Вегасе в рамках своей предвыборной кампании. Как заявили в Белом доме, у него выявили COVID-19, после чего глава государства изолировался в своем доме в Рехобот-Бич в Делавэре. Затем политик опубликовал письмо об отказе от дальнейшей борьбы за переизбрание на пост президента.
На фоне слухов о состоянии своего здоровья Байден накануне по телефону принял участие в первом выступлении вице-президента Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов в качестве нового кандидата на пост главы государства.
Во вторник, 23 июля, согласно опубликованному расписанию, Байден вернется в Белый дом, где примет регулярный брифинг.