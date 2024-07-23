Премьер-министр Мишустин встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым

«Регион активно развивается, практически по всем направлениям, о которых мы договаривались, достигли большого прогресса. Радует то, что в экономике области превалирует технологичная продукция. Мы оцениваем по четырем параметрам развития, основным: это внутренний рост ВРП, это количество инвестиций, количество рабочих мест, и, соответственно, рост реальных доходов населения. По всем параметрам есть прогресс, и я хочу пожелать Вам удачи и успеха, чтобы Новосибирская область, Новосибирск прирастали новыми культурными объектами, дорогами, аэропортом».