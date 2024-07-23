Беларусь и Казахстан обсудили мероприятия на высшем уровне

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук и посол Казахстана в Минске Тимур Жаксылыков обсудили подготовку предполагающихся в ближайшем времени мероприятий на высоком и высшем уровнях, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
Встреча Назарука с Жаксылыковым состоялась в белорусской столице во вторник, 23 июля.
«Стороны обсудили актуальные вопросы развития белорусско-казахстанских отношений в политической и торгово-экономической сферах, а также подготовку запланированных на ближайшее время мероприятий на высшем и высоком уровнях», — отмечается в сообщении.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в марте текущего года сообщал, что официальный визит в Минск главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева ожидается в третьем квартале 2024-го.
Позже белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что в Беларуси очень ждут президента Казахстана, эта поездка может состояться в октябре-ноябре.