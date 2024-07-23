Оппозиция требует от властей Молдовы принять меры по спасению Днестра

Советник-социалист Ион Пержу напомнил, что в 2012 году в Риме было подписано соглашение между Республикой Молдова и Украиной об охране трансграничной реки Днестр. Молдова ратифицировала это соглашение в 2013 году, а Украина — пять лет спустя. Это позволило Украине построить водохранилища для гидроэнергетической системы, что оказало большое влияние на регулирование потока воды на молдавскую сторону.