Оппозиция требует от властей Молдовы принять меры по спасению Днестра

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Партия социалистов потребовала от властей Молдовы срочно объединить усилия, чтобы решить проблему с нехваткой воды в Днестре.
Депутат Богдан Цырдя обратил внимание на то, что в последние годы Молдова сталкивается с нехваткой воды, засухой и серьезными проблемами в агропромышленном комплексе, вызванными геоэнергетическими проектами на Украине, контролирующей более 70% русла реки.
«Молдова рискует остаться без воды и, следовательно, без жителей. Социалисты обратились к президенту, парламенту, правительству, молдавско-украинской комиссии с требованием срочно подготовить решения для обеспечения водоснабжения страны, что позволит избежать экологической, экономической и гуманитарной катастрофы», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Советник-социалист Ион Пержу напомнил, что в 2012 году в Риме было подписано соглашение между Республикой Молдова и Украиной об охране трансграничной реки Днестр. Молдова ратифицировала это соглашение в 2013 году, а Украина — пять лет спустя. Это позволило Украине построить водохранилища для гидроэнергетической системы, что оказало большое влияние на регулирование потока воды на молдавскую сторону.
Он подчеркнул, что уровень воды в реке Днестр значительно снизился, на несколько метров, и в некоторых местах ее можно перейти вброд, а ситуация усугубляется отсутствием действий со стороны правительства.