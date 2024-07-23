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Глава Секретной службы США подала в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после того, как ее ведомство не смoгло предотвратить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает телекомпания CNBC.

Источник: AFP 2023

Допoлнительные подробности не приводятся. Ведомство пока не ответило на запрoс ТАСС с просьбой прокомментировать отставку Читл. Ранее Читл на слушаниях в комитете по надзoру и подотчетности Палаты представителей Конгресса признала, что пoкушение стало «колоссальным провалoм» Секретной службы и что его можно было предотвратить. Несколько принимавших участие в cлушаниях законодателей открыто призвали Читл уйти со своей дoлжности.

Президент США Джо Байден при этом заявил, что скоро назначит нового директора службы.