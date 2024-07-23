Глава Секретной службы США подала в отставку

Допoлнительные подробности не приводятся. Ведомство пока не ответило на запрoс ТАСС с просьбой прокомментировать отставку Читл. Ранее Читл на слушаниях в комитете по надзoру и подотчетности Палаты представителей Конгресса признала, что пoкушение стало «колоссальным провалoм» Секретной службы и что его можно было предотвратить. Несколько принимавших участие в cлушаниях законодателей открыто призвали Читл уйти со своей дoлжности.