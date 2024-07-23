Более 115 тысяч многодетных семей получат выплаты к школе

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Государство выделит финансовую помощь примерно для 240 тысяч школьников из многодетных семей, сообщает Министерство труда и соцзащиты Беларуси.
Эти дети воспитываются в 115 тысячах семей. Помощь для них предусмотрена по госпрограмме «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021−2025 годы.
«Единовременная материальная помощь предоставляется независимо от дохода семьи», — отметили в Минтруда.
Сумма на каждого ребенка составит 30% от бюджета прожиточного минимума (БПМ). Пока что это 125 рублей 62 копейки, но с 1 августа БПМ пересчитают, сумма изменится.
Ведомство также пояснило, что многодетными считаются семьи с тремя и более детьми (в возрасте до 18 лет). В зависимости от того, где проживает семья, обращаться нужно в органы по труду, занятости и социальной защите, либо по месту учебы ребенка.
В Минтруда добавили, что семьям, которые воспитывают детей-школьников, в некоторых случаях могут выделить и адресную социальную помощь. Также по коллективным договорам помощь выделяется сотрудникам и в некоторых организациях.
Кроме того, по стране проводятся благотворительные акции «Школьный ранец», «Собери ребенка в школу», «В школу с улыбкой», «Портфель первоклассника» и другие.