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«Как можно скорее». Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил приехавшему в Киев государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину, что понимает, что конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее. Видео встречи политиков опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

Источник: AP 2023

«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — сказал он.

Зеленский также охарактеризовал визит Паролина как «сильный сигнал со стороны Ватикана» и выразил благодарность за участие в саммите в Швейцарии в июне.

Ранее глава киевского режима в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин.

Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.