«Как можно скорее». Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине

«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — сказал он.
Зеленский также охарактеризовал визит Паролина как «сильный сигнал со стороны Ватикана» и выразил благодарность за участие в саммите в Швейцарии в июне.
Ранее глава киевского режима в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин.
Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.