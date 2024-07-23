Как защитить суверенитет Молдовы и основы ее государственности

Парламент Молдовы 23 июля 1990 года принял декларацию о суверенитете республики, что заложило основы ее независимости.
Сегодня многие говорят о том, что страна, пойдя по пути интеграции в ЕС, фактически отдала часть своего суверенитета коллективному Западу, а правящие ныне политики от партии «Действие и солидарность» (PAS) и вовсе не являются субъектными в своих решениях.
Как сохранить и укрепить суверенитет и независимость республики, избавить ее от колоссального давления коллективного Запада, уберечь от сценария объединения с Румынией и остановить милитаризацию нейтральной Молдовы?
Об этом в программе «Экспертиза» говорим с руководителем общественной ассоциации «Гайдуки Молдовы» Адрианом Доментюком.