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Как защитить суверенитет Молдовы и основы ее государственности

Гость программы «Экспертиза» — глава общественной ассоциации «Гайдуки Молдовы» Адриан Доментюк.

Парламент Молдовы 23 июля 1990 года принял декларацию о суверенитете республики, что заложило основы ее независимости.

Сегодня многие говорят о том, что страна, пойдя по пути интеграции в ЕС, фактически отдала часть своего суверенитета коллективному Западу, а правящие ныне политики от партии «Действие и солидарность» (PAS) и вовсе не являются субъектными в своих решениях.

Как сохранить и укрепить суверенитет и независимость республики, избавить ее от колоссального давления коллективного Запада, уберечь от сценария объединения с Румынией и остановить милитаризацию нейтральной Молдовы?

Об этом в программе «Экспертиза» говорим с руководителем общественной ассоциации «Гайдуки Молдовы» Адрианом Доментюком.