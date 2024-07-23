Как защитить суверенитет Молдовы и основы ее государственности

Сегодня многие говорят о том, что страна, пойдя по пути интеграции в ЕС, фактически отдала часть своего суверенитета коллективному Западу, а правящие ныне политики от партии «Действие и солидарность» (PAS) и вовсе не являются субъектными в своих решениях.