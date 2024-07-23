Россия запретила въезд главам Toyota и компании — владельца Viber

После введения санкций российские власти закрыли въезд десяткам высокопоставленным японцам, а также отказались продолжать диалог по вопросам Курильских островов и заключению мирного договора. МИД подчеркивал, что у России больше ни с кем нет территориальных споров, в том числе с Японией. Токио тогда в ответ напомнил, что до недавнего времени Москва вела диалог — «именно потому, что между нашими странами территориальная проблема остается неурегулированной».