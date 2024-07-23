Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия запретила въезд главам Toyota и компании — владельца Viber

МИД расширил список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Среди попавших под ответные санкции — основатель корпорации Rakuten Хироси Микитани и глава Toyota Motor Тоёда Акио.

Источник: Агентство «Москва»

Россия в качестве ответных мер на санкционные действия Японии вводит запрет на въезд 13 японским гражданам, сообщил российский МИД.

Среди попавших под санкции:

  • основатель корпорации Rakuten (владелец Viber Messenger) Микитани Хироси;
  • председатель правления Toyota Motor Тоёда Акио;
  • президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико;
  • президент Musashi Fuso Фукухара Тэрухико;
  • президент Shinsei Bussan Co. Ивамацу Сэйго;
  • президент Shinwa Танака Хироаки;
  • президент Toyobo Co. Такэути Икуо;
  • президент Toray Industries Оя Мицуо;
  • президент Nikken Co. Амэмия Макото;
  • президент Saito Seisakusho Co. Сайто Мицуру;
  • президент Morooka Co. Мороока Нобору;
  • президент Denyo Co. Ёсинага Таканори;
  • президент Koshin ltd. Кохара Эйити.

Япония после начала российский операции на Украине ввела против Москвы уже свыше десяти пакетов санкций, которые в том числе затронули экспорт высокотехнологичной продукции и автомобилей, а также импорт энергоресурсов. В середине июня Токио также заключил с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, в рамках которого в Токио обязались поставлять Киеву нелетальное оборудование, а также помогать лечить раненых украинцев.

После введения санкций российские власти закрыли въезд десяткам высокопоставленным японцам, а также отказались продолжать диалог по вопросам Курильских островов и заключению мирного договора. МИД подчеркивал, что у России больше ни с кем нет территориальных споров, в том числе с Японией. Токио тогда в ответ напомнил, что до недавнего времени Москва вела диалог — «именно потому, что между нашими странами территориальная проблема остается неурегулированной».

санкции