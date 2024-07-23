Путину подарили дамасский меч

Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил в воскресенье президента Сирии Башара Асада в связи с 80-летием установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности.