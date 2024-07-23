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Путину подарили дамасский меч

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину подарили дамасский меч по случаю 80-летней годовщины установления российско-сирийских дипломатических отношений, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Подарок вручил сирийский посол в Москве Башар Джаафари, передав его замглавы МИД РФ Михаилу Богданову, которому также подарили меч. Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил аналогичный подарок.

Торжественная церемония вручения состоялась в актовом зале Дипломатической академии МИД РФ.

Также сирийский посол передал подарки, в частности, зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, постпреду России при ООН Василию Небензе, замглавы МИД РФ Сергею Вершинину, официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, главе Россотрудничества Евгению Примакову, вице-спикеру Совфеда Константину Косачеву, вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой.

Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил в воскресенье президента Сирии Башара Асада в связи с 80-летием установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности.

Путин Владимир