Путину подарили дамасский меч

Подарок вручил сирийский посол в Москве Башар Джаафари, передав его замглавы МИД РФ Михаилу Богданову, которому также подарили меч. Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил аналогичный подарок.
Торжественная церемония вручения состоялась в актовом зале Дипломатической академии МИД РФ.
Также сирийский посол передал подарки, в частности, зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, постпреду России при ООН Василию Небензе, замглавы МИД РФ Сергею Вершинину, официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, главе Россотрудничества Евгению Примакову, вице-спикеру Совфеда Константину Косачеву, вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой.
Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил в воскресенье президента Сирии Башара Асада в связи с 80-летием установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности.